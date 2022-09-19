В Краснодарском крае из-за сломавшегося лодочного мотора в лимане заблудились трое рыбаков
Происшествия
19.09.2022 15:24
Инцидент произошел вечером 18 сентября в Темрюкском районе.
Спасателям поступил сигнал о том, что в акватории Курчанского лимана заблудились рыбаки. Спасатели вышли на лодке в лиман на поиски пропавших. Оказалось, что на лодке рыбаков сломался мотор. Лодку с людьми обнаружили и отбуксировали в безопасное место.
В результате никто не пострадал, сообщает пресс-служба «Кубань-СПАС» в Telegram.
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