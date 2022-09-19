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В Краснодарском крае из-за сломавшегося лодочного мотора в лимане заблудились трое рыбаков

Происшествия
19.09.2022 15:24
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krasnodarskom-krae-iz-za-slomavshegosya-lodochnogo-motora-v-limane-zabludilis-troe-rybakov
В Краснодарском крае из-за сломавшегося лодочного мотора в лимане заблудились трое рыбаков
Фото пресс-службы южного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России

Инцидент произошел вечером 18 сентября в Темрюкском районе.

Спасателям поступил сигнал о том, что в акватории Курчанского лимана заблудились рыбаки. Спасатели вышли на лодке в лиман на поиски пропавших. Оказалось, что на лодке рыбаков сломался мотор. Лодку с людьми обнаружили и отбуксировали в безопасное место.

В результате никто не пострадал, сообщает пресс-служба «Кубань-СПАС» в Telegram.

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