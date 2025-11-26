В Краснодарском крае летом отдохнули более 355 тыс. детей

Почти 40% из них прибыли из других регионов страны. Цифру озвучили на заседании трехсторонней комиссии.

Под руководством вице-губернатора Александра Руденко подвели итоги оздоровительной кампании, а также обсудили темы трудоустройства и охраны труда. Замглавы края отметил, что уровень безработицы на Кубани достиг рекордного минимума.

«Сейчас в стране уровень безработицы около 2%, как и в крае — цифра на уровне прошлого года. Безработных в нашем регионе более 59 тыс. человек. Наша общая задача сегодня — сохранить стабильность на рынке труда и защитить права рабочих», — отметил Александр Руденко.

Замгубернатора также уточнил, что с каждым годом увеличивается сумма бюджета соцфонда России, который работодатели могут потратить на охрану труда. В 2025 году она составила 670 млн рублей. Также на заседании поздравили 16 победителей регионального этапа конкурса «Российская организация высокой социальной эффективности». В этом году в нем участвовали свыше 250 компаний.

