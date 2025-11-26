В Краснодарском крае снизят бумажную нагрузку на педагогов

Совещание по вопросу снижения бумажной нагрузки на педагогов провел заместитель главы Краснодарского края Александр Руденко.

Вице-губернатор отметил, что по итогам встречи закрепили минимальный набор документов, которые необходимо будет заполнять учителям и преподавателям.

«Последние годы педагоги в личных беседах высказывали озабоченность: детей учить некогда, 50% времени занимаешься отчетами. Так дело не пойдет! Время учителя должно быть посвящено общению с детьми», — написал Руденко в своем Telegram-канале.

Он назвал минимальный набор документов, которые будут заполнять педагоги:

для учителей — это 3 обязательных документа и 2 по классному руководству,

для педагогов колледжей и техникумов — 6, если они еще и кураторы групп,

для воспитателей таких документов всего два.

Кроме того, учителей и воспитателей освободили от бумажного дублирования, все документы перевели на электронный оборот. Образовательные учреждения теперь имеют право отказать в запросе информации органам власти и организациям, если это не предусмотрено законодательством.

Руденко отметил, что краевое министерство образования и министерство труда и соцразвития уже приступили к этой работе.

