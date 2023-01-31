В Краснодарском крае лесополосы могут передать в аренду фермерам
Этот вопрос губернатор Кубани Вениамин Кондратьев обсудил 31 января на встрече с депутатами Госдумы.
«Регион согласен сдавать в аренду смежные с сельхозземлями лесополосы без торгов и с минимальной платой, но вопрос необходимо решать на федеральном уровне. Инициативу уже направили в Госдуму», — сообщил Кондратьев.
Глава региона добавил, что сейчас лесополосы на Кубани не относят к сельскохозяйственным угодьям. Фермеры готовы брать их в аренду для дальнейшего содержания. По действующему закону лесополосы можно передать в аренду аграриям только через торги.
На сегодняшний день из 5,5 тыс. земельных участков, которые заняты лесополосами и находятся в государственной собственности региона, в аренде у фермеров находится лишь 2,5%, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.
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