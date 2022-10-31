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В Краснодарском крае «Ласточка» на переезде протаранила легковушку, пострадал водитель

Происшествия
31.10.2022 14:36
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krasnodarskom-krae-lastochka-na-pereezde-protaranila-legkovushku-postradal-voditel
В Краснодарском крае «Ласточка» на переезде протаранила легковушку, пострадал водитель
Фото t.me/sn_ust_labinsk

ДТП произошло 31 октября в 11:30 между станциями Двубратский и Усть-Лабинская.

По предварительным данным, водитель легковушки, несмотря на запрещающий сигнал, выехал на железнодорожный переезд. При этом к переезду приближалась «Ласточка» сообщением Кавказская — Краснодар. Машинист применил экстренное торможение, но из-за малого расстояния столкновения избежать не удалось.

В результате аварии водителя легковушки госпитализировали с травмами. Пассажиры «Ласточки» за помощью не обращались. Поезд задержали на 15 минут, сообщает пресс-служба СКЖД.

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