В Краснодарском крае «Ласточка» на переезде протаранила легковушку, пострадал водитель
Происшествия
31.10.2022 14:36
ДТП произошло 31 октября в 11:30 между станциями Двубратский и Усть-Лабинская.
По предварительным данным, водитель легковушки, несмотря на запрещающий сигнал, выехал на железнодорожный переезд. При этом к переезду приближалась «Ласточка» сообщением Кавказская — Краснодар. Машинист применил экстренное торможение, но из-за малого расстояния столкновения избежать не удалось.
В результате аварии водителя легковушки госпитализировали с травмами. Пассажиры «Ласточки» за помощью не обращались. Поезд задержали на 15 минут, сообщает пресс-служба СКЖД.
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