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В Краснодарском крае коечный фонд для больных COVID-19 увеличили более чем втрое

Общество
23.08.2022 11:15
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krasnodarskom-krae-koechnyj-fond-dlya-bolnyh-covid-19-uvelichili-bolee-chem-vtroe
В Краснодарском крае коечный фонд для больных COVID-19 увеличили более чем втрое
Фото pexels.com

На Кубани с начала августа развернули 620 ковидных коек в пяти инфекционных госпиталях. Об этом сообщила замминистра здравоохранения края Ирина Вязовская.

Коечный фонд увеличили в связи с ростом заболеваемости коронавирусом и увеличением числа госпитализаций.

«В августе впервые с весны ежедневно фиксировалось более тысячи случаев заболевания коронавирусом. На сегодня в Краснодарском крае развернуто 620 ковидных коек в пяти инфекционных госпиталях. 15% из них сегодня свободно, в тяжелом состоянии на ИВЛ находятся шесть пациентов. На 1 августа у нас было 175 коек, и почти 23% из них пустовали. Коронавирус и сейчас может протекать очень тяжело, иметь последствия, поэтому вакцинация и регулярная ревакцинация необходимы», — сказала Вязовская.

Ковидные госпитали работают во взрослой и детской специализированных клинических инфекционных больницах Краснодара. А также в инфекционных больницах № 2 в Сочи, № 3 в Новороссийске и № 4 в Армавире.

Вязовская напомнила, что в регионе работают 240 пунктов бесплатной вакцинации. Список пунктов размещен на сайте краевого минздрава. Узнать их адреса и время работы можно с помощью чат-бота в Telegram.

Максимально в период пандемии в крае было развернуто 7 тыс. 700 коек в 28 ковидных госпиталях, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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