Более патогенный и летальный: иммунолог предупредил, что COVID-19 может стать опаснее

Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Число заболевших коронавирусом в России растет. Специалисты не исключают возможности возникновения новой волны его распространения. При этом пока невозможно прогнозировать, какой штамм вируса станет преобладающим.

О наиболее вероятных вариантах коронавируса рассказал кандидат медицинских наук, иммунолог Николай Крючков.

«По официальным данным, у нас в стране идет процесс окончательного вытеснения BA.2 линии «омикрона» двумя подлиниями: BA.4 и BA.5. Не имеющий к ним прямого отношения подвариант омикрон-штамма «кентавр» тоже обнаружен в России. Это подлиния BA.2.75, но она пока мощности не набрала. Скорее всего, эпидемиологическое значение у «кентавра» появится в конце сентября — в начале октября. Еще один кандидат на широкое распространение в России — BA.4.6, это уже ответвление подварианта «омикрона» BA.4», — сказал Крючков.

Он также отметил, что осенью доминирующим может стать «кентавр», BA.4.6 или BA.5. При этом BA.5 он оценивает как более сильный. Кроме того, иммунолог не исключает, что к октябрю могут появиться новые подварианты «омикрона» или «дельты».

Крючков предупредил, что с появлением вариантов COVID-19 может стать более патогенным, летальность может снова повыситься.

«Эволюционного драйвера, направленного на снижение патогенности, не существует. Вполне вероятна ситуация, и, скорее всего, это уже происходит, когда будут появляться более патогенные и летальные подлинии. Например, тот же BA.5 и, возможно, «кентавр» являются несколько более патогенными, чем исходные линии «омикрона». Летальность и патогенность новых подлиний могут варьироваться в довольно широких пределах. Особенно если на горизонте появится и распространится потомок уже не омикрон-линии, а, например, более патогенной ранней линии. Допустим, «дельта» или какой-то рекомбинантный вариант [гибрид двух разных штаммов, — ред.]. В таком случае патогенность может заметно возрасти», — цитирует иммунолога радио Sputnik.

Наиболее эффективной защитой от коронавируса является вакцинация. В Краснодарском крае вакцинироваться и ревакцинироваться бесплатно можно в 240 пунктах. Чтобы привиться от COVID-19, нужно предъявить паспорт, полис и СНИЛС. Анализ на антитела не обязателен.

Список прививочных пунктов можно узнать на сайте регионального минздрава. Узнать их адреса и время работы можно с помощью чат-бота в Telegram.

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