В Краснодарском крае 22 августа подтвердили 708 новых случаев коронавируса

Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

За сутки на Кубани COVID-19 выявили у 462 женщин и 246 мужчин в возрасте до 92 лет. Среди инфицированных 37 детей. Самому младшему — меньше месяца.

В Краснодаре подтвердили 336 новых случаев заболевания коронавирусом. Положительные тесты в Сочи получили 88 жителей, в Новороссийске — 61. В Ленинградском районе прибавилось 27 новых пациентов, в Анапе и Ейском районе — по 25. За сутки в Крамском районе зафиксировали 23 новых случая COVID-19, в Туапсинском — 20. По 15 положительных результатов в Армавире и Геленджике. В Калининском районе — 11 новых пациентов, в Тбилисском — девять.

По восемь новых случаев в Белореченском и Кавказском муниципалитетах, в Староминском и Мостовском — по семь. В Кущевском районе выявили шесть случаев заболевания, в Динском — три. По два положительных теста в Абинском, Красноармейском, Северском, Успенском и Щербиновском районах. В Тихорецком, Лабинском, Гулькевичском, Выселковском районах — по одному новому случаю.

В лабораториях Кубани провели 7 млн 234 тыс. 901 исследование. В больницы с подозрением на COVID-19 обратились 985 тыс. 723 человека. Всего с начала пандемии в регионе зафиксировали 280 тыс. 639 случаевCOVID-19. Показатель заболеваемости на 100 тыс. населения достиг отметки 4 тыс. 937. Выздоровели завесь период 261 тыс. 407 пациентов. Летальных исходов 10 тыс. 993.

По данным минздрава Краснодарского края, на амбулаторном лечении с подозрением на COVID-19 остаются 8 тыс. 974 человека. У 7 тыс. 675 из них диагноз лабораторно подтвержден. Лечение в стационарах продолжают 565 человек. Среди них с подтвержденным COVID-19 — 564 пациента. В тяжелом состоянии на ИВЛ в настоящее время находятся шесть человек, сообщает оперативный штаб Краснодарского края.

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