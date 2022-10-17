В Краснодарском крае каждый год заготавливают около 18 тонн донорской крови

Фото пресс-службы администрации Краснодарского края.

В октябре краснодарская краевая станция переливания крови отмечает 85 лет со дня образования.

По словам министра здравоохранения Краснодарского края Евгения Филиппова, на крае увеличивается число активных доноров. Сейчас в регионе около 50 тыс. доноров и более 21 тыс. имеют звание «Почетный донор России».

«Сейчас больше 50% — это молодежь до 35 лет, которые приходят на станцию переливания и помогают совершенно незнакомым людям, оказавшимся в трудной ситуации. Ими движет чувство сострадания и неравнодушие», — добавил глава кревого минздрава.

На краснодарской краевой станции переливания крови работают 170 сотрудников. Они отвечают за то, чтобы на Кубани было достаточно объемов крови и ежегодно заготавливают около 18 т. В год проводится более 100 тыс. переливаний компонентов крови, это спасает тысячи жизней, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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