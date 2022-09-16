В Национальный регистр доноров костного мозга вступили более 600 кубанцев
Общество
16.09.2022 16:53
Присоединиться к программе добровольцы смогли удаленно, без сдачи крови.
Для этого они самостоятельно взяли мазок с внутренней стороны щеки. Затем отправили образцы биоматериалов по почте в Казань. Там сотрудники лаборатории определяют генотип и вносят данные в единую базу.
Всемирный день донора костного мозга отмечается каждую третью субботу сентября. В этом году он выпал на 17 сентября. Стать донором может любой желающий. Для этого необходимо оставить заявку на сайте Национального регистра. После чего доброволец получит по почте набор со специальными палочками, инструкцией по взятию биоматериала и другими документами.
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