В Краснодарском крае карты футбольного болельщика оформили более 50 тыс. человек
Общество
20.02.2023 14:45
Карты футбольного болельщика необходимы для посещения матчей на всех 16 стадионах клубов Российской Премьер-Лиги.
В Краснодарском крае Fan ID получили свыше 50 тыс. человек. Карта болельщика нужна для покупки билетов и прохода на футбольные матчи на стадионах Краснодара, Сочи, Санкт-Петербурга, Москвы, Химок, Грозного, Воронежа, Оренбурга, Екатеринбурга, Нижнего Новгорода, Ростова-на-Дону и Самары.
Ближайшие матчи в Сочи и Краснодаре запланированы на 5 марта.
Для оформления Fan ID нужно подать заявление на «Госуслугах», после чего обратиться в МФЦ для подтверждения личности, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.
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