Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях

В Краснодарском крае карты футбольного болельщика оформили более 50 тыс. человек

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krasnodarskom-krae-karty-futbolnogo-bolelshhika-oformili-bolee-50-tys-chelovek
В Краснодарском крае карты футбольного болельщика оформили более 50 тыс. человек
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Карты футбольного болельщика необходимы для посещения матчей на всех 16 стадионах клубов Российской Премьер-Лиги.

В Краснодарском крае Fan ID получили свыше 50 тыс. человек. Карта болельщика нужна для покупки билетов и прохода на футбольные матчи на стадионах Краснодара, Сочи, Санкт-Петербурга, Москвы, Химок, Грозного, Воронежа, Оренбурга, Екатеринбурга, Нижнего Новгорода, Ростова-на-Дону и Самары.

Ближайшие матчи в Сочи и Краснодаре запланированы на 5 марта.

Для оформления Fan ID нужно подать заявление на «Госуслугах», после чего обратиться в МФЦ для подтверждения личности, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Читайте также: ФК «Краснодар» объявил о розыгрыше призов для болельщиков, оформивших Fan ID.

ТОП 5 НОВОСТЕЙ
Актер из фильма «Чебурашка» погиб в ДТП с КамАЗом и легковушкой в Краснодарском крае
Актер из фильма «Чебурашка» погиб в ДТП с КамАЗом и легковушкой в Краснодарском крае
В Краснодарском крае за изнасилование 13-летней девочки мужчину посадили на 17 лет
В Краснодарском крае за изнасилование 13-летней девочки мужчину посадили на 17 лет
В огне погибли две маленькие девочки: в СК раскрыли подробности пожара в Кущевском районе
В огне погибли две маленькие девочки: в СК раскрыли подробности пожара в Кущевском районе
Уровень воды в реках Туапсинского района поднялся до опасных отметок
Уровень воды в реках Туапсинского района поднялся до опасных отметок
Жители Краснодара с 21 по 24 февраля смогут посетить «Поезд Победы»
Жители Краснодара с 21 по 24 февраля смогут посетить «Поезд Победы»
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Популярные новости
Популярные новости
  1. Год санкций на фоне СВО. Ожидание vs реальность
  2. «Карта болельщика»: как оформить, зачем нужна, как пользоваться
  3. Что нужно и чего нельзя делать при землетрясении?
  4. Не смог вернуться по следам на снегу: приезжий из Якутии заблудился в лесу Сочи
  5. Мужчина получил 12 лет колонии за убийство двоих знакомых доской в Краснодаре
  6. Всенародный бас России — 150 лет Федору Шаляпину
Прямой эфир
Мы в соцсетях