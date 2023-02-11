ФК «Краснодар» объявил о розыгрыше призов для болельщиков, оформивших Fan ID
Акция продлится с 17 февраля по 26 мая. В ней могут принять участие все желающие, у кого есть карта болельщика «Краснодара» и Fan ID.
Для участия в розыгрыше призов необходимо оформить Fan ID и привязать его номер в личном кабинете болельщика «Краснодара» или в кассах стадиона. В течение акции каждую пятницу клуб будет публиковать на сайте и в соцсетях список из 50 победителей. Забрать призы можно будет в магазине «Краснодара», предъявив паспорт.
Победителей розыгрыша призов определят случайным образом. Каждую неделю в розыгрыше будут принимать участие все болельщики, выполнившие условия акции, независимо от того, получали они ранее призы или нет.
Среди разыгрываемых призов будут:
- футболки с автографами футболистов и с индивидуальным нанесением фамилии;
- сертификаты на скидку 50% в клубных магазинах, получение двух билетов на матч «Краснодара», номиналом 5 тыс. рублей на покупку в клубном магазине;
- мячи с автографами;
- подарочный исторический фотоальбом «Краснодар»;
- подарочное издание «История ФК «Краснодар». 2008-2020».
С марта посещение всех матчей Российской премьер-лиги будет возможно только при оформлении Fan ID. «Быки» следующий матч проведут 5 марта на домашней арене против «Торпедо», сообщает пресс-служба ФК «Краснодар».
Читайте также: работу системы Fan ID протестировали на стадионе «Краснодар». В тестировании системы Fan ID на стадионе ФК «Краснодар» приняли участие представители ФСБ, полиции, Минспорта и Минцифры России.
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