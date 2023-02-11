ФК «Краснодар» объявил о розыгрыше призов для болельщиков, оформивших Fan ID

Акция продлится с 17 февраля по 26 мая. В ней могут принять участие все желающие, у кого есть карта болельщика «Краснодара» и Fan ID.

Для участия в розыгрыше призов необходимо оформить Fan ID и привязать его номер в личном кабинете болельщика «Краснодара» или в кассах стадиона. В течение акции каждую пятницу клуб будет публиковать на сайте и в соцсетях список из 50 победителей. Забрать призы можно будет в магазине «Краснодара», предъявив паспорт.

Победителей розыгрыша призов определят случайным образом. Каждую неделю в розыгрыше будут принимать участие все болельщики, выполнившие условия акции, независимо от того, получали они ранее призы или нет.

Среди разыгрываемых призов будут:

футболки с автографами футболистов и с индивидуальным нанесением фамилии;

сертификаты на скидку 50% в клубных магазинах, получение двух билетов на матч «Краснодара», номиналом 5 тыс. рублей на покупку в клубном магазине;

мячи с автографами;

подарочный исторический фотоальбом «Краснодар»;

подарочное издание «История ФК «Краснодар». 2008-2020».

С марта посещение всех матчей Российской премьер-лиги будет возможно только при оформлении Fan ID. «Быки» следующий матч проведут 5 марта на домашней арене против «Торпедо», сообщает пресс-служба ФК «Краснодар».

Читайте также: работу системы Fan ID протестировали на стадионе «Краснодар». В тестировании системы Fan ID на стадионе ФК «Краснодар» приняли участие представители ФСБ, полиции, Минспорта и Минцифры России.