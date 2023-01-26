Работу системы Fan ID протестировали на стадионе «Краснодар»

В тестировании системы Fan ID на стадионе ФК «Краснодар» приняли участие представители ФСБ, полиции, Минспорта и Минцифры России.

В роли болельщиков выступили 200 статистов и 60 работников контрольно-распорядительной службы. Тестирование показало, что стадион «Краснодар» полностью готов к работе системы Fan ID.

«Персонифицированную карту необходимо иметь каждому болельщику. Присутствующий на стадионе будет идентифицирован и, в случае совершения противоправных действий, его будет легко выявить», — сказал министр спорта Краснодарского края Серафим Тимченко.

По его словам, у любителей футбола не должно возникнуть проблем с оформлением Fan ID.

Согласно новым требованиям, с марта 2023 года посетить матчи Российской премьер-лиги можно будет только при наличии персональной карты болельщика. Оформить Fan ID болельщики могут в отделении МФЦ или на портале «Госуслуги», сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», на внедрение системы Fan ID в России в 2021-22 годах из государственного бюджета выделили 773 млн рублей.