В Краснодарском крае к высокому летнему сезону подготовили 570 пляжей

Всего пляжи региона занимают 115 км благоустроенной береговой полосы.

Кроме того, в этом году в 13 муниципалитетах Кубани организовали 16 «степных» пляжей, еще в 5 — 7 рекреационных зон у воды без купания.

На всех пляжах в преддверии курортного сезона навели порядок, обустроили набережные и обследовали дно. Все территории получили положительные заключения Роспотребнадзора. Полностью соответствуют антитеррористическим требованиям, системами наблюдения оборудовали 414 объектов.

«Мы продолжаем наращивать количество классифицированных пляжей. Сейчас у нас их 133 — это на 15% больше, чем в прошлом году. Подавляющее большинство — 91 пляж — получил высшую оценку «синий флаг». Большинство из них находится на территории курортов федерального значения», — рассказал врио министра курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края Михаил Зарицкий.

В Сочи к 1 июня открыли обновленный пляж «Ривьера» — его общая протяженность теперь составляет 450 м. Ширину набережной смогли увеличить благодаря сносу устаревших объектов капитального строительства. Сейчас она объединяет в одну территорию пляжи «Ривьера», «Звездный» и «Остров» в устье реки Сочи.

На все курорты региона ездят поезда, электрички и автобусы. Доехать на них можно из Краснодара, других городов региона, а также практически со всей России, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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