В Краснодарском крае к концу недели ожидается резкое похолодание

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Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. Он отметил, что сильное похолодание придет в регионы ЮФО.

«К концу недели значительное понижение температуры будет на юге европейской части России. Если в начале недели, например, в Краснодарском крае ожидается около 20°C, то в конце недели — 11-14°C в континентальных районах и 14-16°C на Черноморском побережье», — сказал Вильфанд.

По словам эксперта, тепло еще может вернуться в южные регионы страны этой осенью, сообщает ТАСС.

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