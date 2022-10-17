В Краснодарском крае к концу недели ожидается резкое похолодание
Общество
17.10.2022 07:47
Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. Он отметил, что сильное похолодание придет в регионы ЮФО.
«К концу недели значительное понижение температуры будет на юге европейской части России. Если в начале недели, например, в Краснодарском крае ожидается около 20°C, то в конце недели — 11-14°C в континентальных районах и 14-16°C на Черноморском побережье», — сказал Вильфанд.
По словам эксперта, тепло еще может вернуться в южные регионы страны этой осенью, сообщает ТАСС.
Читайте также: синоптик рассказал, какие народные приметы помогут предсказать погоду.
Популярные новости
- Кубанское казачество — 326 лет на службе России
- Паромы на Керченской переправе будут работать после восстановления Крымского моста
- Кредитные каникулы для участников СВО — ответы на важные вопросы
- В Новороссийске спасатели больше двух часов бормашиной спиливали гайку с пальца 5-летней девочки
- В Анапе разгуливающий по улице голый мужчина напугал прохожих
- Украйние меры: почему Россия не стала терпеть ненависть как национальную идею Украины