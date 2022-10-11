Синоптик рассказал, какие народные приметы помогут предсказать погоду

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Не все народные приметы — бесполезные суеверия. Если речь идет о погоде, некоторые приметы действительно работают и имеют научное обоснование.

Об этом рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Александр Синенков. В числе верных примет, по его словам, — красный закат предвещающий дождь.

«Эта народная примета имеет простое физическое объяснение. Дело в том, что закат всегда на западе. А в Северном полушарии 80% воздушных потоков в атмосфере смещаются с запада на восток, поэтому и атмосферные фронты, и циклоны идут в этом направлении. Если мы смотрим на закат и видим красное небо, это значит, что на западе много облаков. Капельки воды задерживают голубую часть солнечного излучения. И поэтому вся оставшаяся часть приобретает красноватый оттенок. А если на западе есть много облаков, то, скорее всего, завтра они будут над нами. И из этих облаков пойдет дождь», — сказал синоптик.

Он также отметил, что резкое похолодание во время проливных дождей может быть признаком скорого прекращения ливней.

«В Северном полушарии так устроено, что если идет циклон с осадками, то сначала идет теплый атмосферный фронт. Приходит теплый воздух, поэтому бывает резкое потепление. А за циклоном всегда бывает либо антициклон, либо гребень антициклона. Поэтому, когда центр циклона уходит, начинается резкий рост атмосферного давления, похолодание. Это значит, что уже начинается антициклональная активность. А это всегда к хорошей погоде», — цитирует Синенкова радио Sputnik.

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