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В Краснодарском крае 11 октября ожидается сильный ветер и туман

Общество
10.10.2022 21:44
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krasnodarskom-krae-11-oktyabrya-ozhidaetsya-silnyj-veter-i-tuman
В Краснодарском крае 11 октября ожидается сильный ветер и туман
Фото пресс-службы администрации Сочи

По прогнозу синоптиков, в этот день на Кубани ожидается переменная облачность. Местами пройдет кратковременный дождь.

Воздух прогреется до 13…18°С, на Черноморском побережье — 16…21°С, в горах — 3…8°С. Скорость ветра составит 6-11 м/с, местами порывы до 15-18 м/с. Ночью и утром в отдельных районах будет туман.

Температура воды в Черном море по-прежнему сохраняется на отметке 21…23 21°С, сообщает Краснодарский ЦГМС.

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