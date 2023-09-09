В Краснодарском крае к 15:00 9 сентября проголосовали 13,5% избирателей

Об активности избирателей в первый день голосования на муниципальных выборах 9 сентября сообщили в избирательной комиссии Краснодарского края.

По данным комиссии на 15:00 9 сентября, общая активность избирателей в Краснодарском крае составляет 13,5%.

Голосование проходит в течение двух дней — 9 и 10 сентября с 8:00 до 20:00, сообщает Избирком Кубани в Telegram.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Краснодарском крае стартовал первый день выборов. Всего в Краснодарском крае проходят 62 избирательные кампании муниципального уровня. На 232 вакантных мандата претендуют кандидаты от 7 политических партий и самовыдвиженцы. В организации и проведении выборов задействованы 47 территориальных избирательных комиссий и 765 участковых избирательных комиссий – более 9 тыс. человек. Все избирательные участки открылись вовремя, комиссии приступили к работе.