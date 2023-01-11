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В Краснодарском крае из-за неосторожного обращения с огнем при курении сгорел частный дом

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krasnodarskom-krae-iz-za-neostorozhnogo-s-ognem-pri-kurenii-sgorel-chastnyj-dom
В Краснодарском крае из-за неосторожного обращения с огнем при курении сгорел частный дом
Фото t.me/sn_ust_labinsk

Сообщение о пожаре в одном из частных домов на улице Красной в Усть-Лабинске поступило в пожарно-спасательный гарнизон 11 декабря в 7:39.

На место прибыли пожарные подразделения и установили, что горит дом. Площадь возгорания достигла 40 кв. м. В 7:48 пожар локализовали, в 7:54 — ликвидировали открытый огонь. В 8:10 пожар полностью потушили. На месте работали восемь человек личного состава и две единицы техники, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

По предварительным данным, пожар произошел из-за неосторожного обращения с огнем при курении, пишет газета «Сельская новь» в Telegram.

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