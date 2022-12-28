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В Краснодарском крае из-за гриппа закрыты 5 классов в школах и 7 групп в детсадах

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krasnodarskom-krae-iz-za-grippa-zakryty-5-klassov-v-shkolah-i-7-grupp-v-detsadah
В Краснодарском крае из-за гриппа закрыты 5 классов в школах и 7 групп в детсадах
Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

На Кубани продолжает расти число заболевших гриппом и ОРВИ. При этом в регионе нет закрытых школ или детских садов.

По информации краевого министерства образования, из-за заболеваемости гриппом сейчас закрыты семь групп в пяти детских садах Геленджика, Горячего Ключа, Туапсинского и Динского районов, а также пять классов в четырех школах Краснодара и Красноармейского района, сообщает Оперативный штаб Краснодарского края.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», почти 1,3 тыс. случаев свиного гриппа выявили в Краснодарском крае. За неделю с 19 декабря по 25 декабря в целом по Краснодарскому краю не зарегистрировано превышение недельных эпидемических порогов. Однако значительное превышение зафиксировано в краевом центре.

Всего с начала эпидсезона зарегистрировано 1 тыс. 614 случаев гриппа. Из них 80% составляет свиной грипп.

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