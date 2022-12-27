Почти 1,3 тыс. случаев свиного гриппа выявили в Краснодарском крае

В региональном управлении Роспотребнадзора сообщили об эпидситуации по заболеваемости гриппом и ОРВИ в Краснодарском крае.

По данным ведомства, за неделю с 19 декабря по 25 декабря в целом по Краснодарскому краю не зарегистрировано превышение недельных эпидемических порогов. Однако значительное превышение зафиксировано в краевом центре.

«Превышение недельных эпидемических порогов зарегистрировано в Краснодаре на 169,7% по совокупному населению. В возрастных категориях среди детей 7-14 лет эпидпорог выше на 73,2%, среди лиц 15 лет и старше — на 141,6%. Также превышение недельных эпидемических порогов зарегистрировано в Геленджике на 15% среди жителей 15 лет и старше, в Славянском районе — на 2,3% по совокупному населению, среди лиц 15 лет и старше — на 6,1%», — рассказали интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе управления Роспотребнадзора по Краснодарскому краю.

В медучреждения Кубани обратились более 7,3 тыс. человек с признаками ОРВИ. Среди них 35,9% заболевших — дети до 14 лет. Всего с начала эпидсезона зарегистрировано 1 тыс. 614 случаев гриппа. Из них 80% составляет свиной грипп.

Также 27 декабря в Роспотребнадзоре сообщили о том, что штамм гриппа А (H1N1) 2009, или так называемый свиной грипп, выявили во всех регионах России.

«Показатель заболеваемости гриппом и ОРВИ за последнюю неделю снизился по сравнению с предыдущей на 7%. Общее количество заболевших за неделю составило 1,7 млн человек. При этом самым распространенным штаммом гриппа по-прежнему остается А (H1N1) 2009, который зафиксирован во всех российских регионах», — цитирует сообщение ведомства ТАСС.

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