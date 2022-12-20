Более 600 случаев свиного гриппа выявили в Краснодарском крае

По данным краевого управления Роспотребнадзора, с 12 декабря по 18 декабря в целом на Кубани не зарегистрировали превышение недельных эпидемических порогов.

«Превышение недельных эпидемических порогов зарегистрировано в Краснодаре на 60,4% по совокупному населению. Среди детского населения 7-14 лет на 4,9%, а также среди жителей 15 лет и старше — на 83,7%. В медицинские учреждения края обратились более 5 тыс. человек с признаками острой респираторной вирусной инфекции, из числа обратившихся дети до 14 лет составили 37,5%», — рассказали интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе управления Роспотрбнадзора по Краснодарскому краю.

В ведомстве добавили, что всего с начала эпидсезона зарегистрировали уже 757 случаев гриппа. Из них в 80% случаев — это свиной грипп.

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