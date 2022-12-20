В Краснодарском крае из-за гриппа закрыли классы в семи школах

Заболеваемость гриппом в регионе растет с каждым днем. Из-за этого приостановили обучение в школах для некоторых учеников.

По данным краевого министерства образования, из-за превышения порога заболеваемости гриппом и ОРВИ закрыли отдельные классы в семи школах: в Краснодаре, Сочи и Горячем Ключе, а также в двух школах Красноармейского района и двух школах Динского района.

При этом сейчас в регионе нет полностью закрытых школ, сообщает Оперативный штаб Краснодарского края.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», глава Роспотребнадзора Анна Попова отметила, что при отсутствии 20% учащихся из-за гриппа класс «нужно разобщать» и переводить учеников на дистанционное обучение.