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В Краснодарском крае из-за гриппа закрыли классы в семи школах

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krasnodarskom-krae-iz-za-grippa-zakryli-klassy-v-semi-shkolah
В Краснодарском крае из-за гриппа закрыли классы в семи школах
Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

Заболеваемость гриппом в регионе растет с каждым днем. Из-за этого приостановили обучение в школах для некоторых учеников.

По данным краевого министерства образования, из-за превышения порога заболеваемости гриппом и ОРВИ закрыли отдельные классы в семи школах: в Краснодаре, Сочи и Горячем Ключе, а также в двух школах Красноармейского района и двух школах Динского района.

При этом сейчас в регионе нет полностью закрытых школ, сообщает Оперативный штаб Краснодарского края.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», глава Роспотребнадзора Анна Попова отметила, что при отсутствии 20% учащихся из-за гриппа класс «нужно разобщать» и переводить учеников на дистанционное обучение.

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