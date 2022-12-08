Школьников Краснодарского края переведут на «дистанционку» при 20% заболевших гриппом

Методическое письмо для школ с соответствующими указаниями подготовил Роспотребнадзор.

Глава ведомства Анна Попова отметила, что при отсутствии 20% учащихся из-за гриппа класс «нужно разобщать».

«Если в классе, тем более в школе, не приходят на занятия больше 20% учеников, то этот класс нужно отпускать на дистанционное образование, нужно разобщать. Чтоб дети дальше не передавали друг другу инфекцию и не заражались», — сказала Попова.

Она напомнила, что в стране фиксируются случаи свиного гриппа, пандемия которого была в 2009 году. Этот вирус вызывает серьезные осложнения и может привести к летальному исходу, сообщает «Интекфакс».

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