Школьников Краснодарского края переведут на «дистанционку» при 20% заболевших гриппом
Общество
08.12.2022 10:25
Методическое письмо для школ с соответствующими указаниями подготовил Роспотребнадзор.
Глава ведомства Анна Попова отметила, что при отсутствии 20% учащихся из-за гриппа класс «нужно разобщать».
«Если в классе, тем более в школе, не приходят на занятия больше 20% учеников, то этот класс нужно отпускать на дистанционное образование, нужно разобщать. Чтоб дети дальше не передавали друг другу инфекцию и не заражались», — сказала Попова.
Она напомнила, что в стране фиксируются случаи свиного гриппа, пандемия которого была в 2009 году. Этот вирус вызывает серьезные осложнения и может привести к летальному исходу, сообщает «Интекфакс».
Читайте также: глава Роспотребнадзора предупредила о возможности летального исхода от свиного гриппа.
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