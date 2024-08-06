В Краснодарском крае исследовали 175 км Большой кубанской тропы

Проект предусматривает создание сети обустроенных туристических маршрутов от Тамани до Сочи. Первый участок уже открыли. В этом году проводят экспедиционные обследования второй части маршрута ― от Горячего Ключа до Сочи.

Проектируемая протяженность второго участка «Большой кубанской тропы» ― 400 км, отметил врио министра курортов, туризма и олимпийского наследия региона Михаил Зарицкий. По его словам, сейчас обследовано 175 кммаршрута от Горячего Ключа до хутора Гуамка в Апшеронском районе.

«Ведем работу по его паспортизации и по маркировке первого этапа от Тамани до Анапы», ― добавил он.

Первый участок маршрута протяженностью 437 км открыли в 2022 году. За это время паспортизировали и внесли в краевой реестр объектов туристской индустрии и ресурсов пять этапов маршрута от Тамани до Горячего Ключа. Один из этапов ― от поселка Планческая Щель в Северском районе до Горячего Ключа. В прошлом году он был промаркирован, установлен информационный стенд.

«Большая кубанская тропа» заключается в создании протяженного турмаршрута на Кубани и в Адыгее. Проект нацелен на объединение свыше 800 км участков от Тамани до Сочи единой концепцией. Маршрут стартует на Таманском полуострове, а заканчивается в поселке Красная Поляна в Сочи. На всей тропе планируют установить информационные стенды, указатели, скамейки, таблички, перила и лестницы, а также оборудовать смотровые площадки, кемпинги, турприюты. В этом году специалисты полностью закончат обследование и паспортизацию.

Маршрут будет охватывать разные ландшафтные зоны ― от Кавказских гор до Черноморского побережья. Проект подойдет для туристов, не владеющих особыми знаниями и навыками, а также для путешествий всей семьей. Узнать подробнее можно на сайте проекта, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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