Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях
Реклама

В Краснодарском крае ищут браконьеров, которые выбросили в лиман несколько тонн мертвой рыбы

Происшествия
13.11.2022 15:05
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krasnodarskom-krae-ishhut-brakonerov-kotorye-vybrosili-v-liman-neskolko-tonn-mertvoj-ryby
В Краснодарском крае ищут браконьеров, которые выбросили в лиман несколько тонн мертвой рыбы
Фото скриншот с видео t.me/temruk_info

Инцидент произошел в ноябре в Большом Грущаном лимане в Темрюкском районе.

О произошедшем стало известно со слов очевидцев в соцсетях. На видеозаписи запечатлена мертвая рыба, которая плавает по поверхности водоема. По словам рыбаков, дно лимана также все усеяно мертвым судаком и карасями. Автор видео предположил, что рыбу ловили сетями предприниматели и держали ее на мелководье с целью реализации. Рыбу не успели продать и просто выбросили.

После того, как видеозапись появилась в соцсетях, произошедшим заинтересовались в полиции.

«По данной публикации материал зарегистрирован в дежурной части ОМВД России по Темрюкскому району. Назначили проверку для установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято решение согласно действующего законодательства», — рассказали интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Читайте также: в Краснодарском крае будут судить браконьера за ловлю идущих на нерест креветок.

ТОП 5 НОВОСТЕЙ
Первый снег в Краснодаре прогнозируется на 18-20 ноября
Первый снег в Краснодаре прогнозируется на 18-20 ноября
В Краснодарском крае КамАЗ на встречке протаранил грузовик и легковушку, один человек погиб
В Краснодарском крае КамАЗ на встречке протаранил грузовик и легковушку, один человек погиб
Стало известно число, когда в Краснодарском крае начнут продавать алкоголь с 8:00 до 23:00
Стало известно число, когда в Краснодарском крае начнут продавать алкоголь с 8:00 до 23:00
Что известно о Герое России с позывным «Струна»?
Что известно о Герое России с позывным «Струна»?
Бывший мэр Краснодара Евгений Первышов стал участником подразделения «Каскад» в зоне СВО
Бывший мэр Краснодара Евгений Первышов стал участником подразделения «Каскад» в зоне СВО
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Популярные новости
Популярные новости
  1. В Сочи в парке «Южные культуры» второй раз за год зацвела японская айва
  2. В Ставропольском крае школьник убил одноклассника на перемене из-за испачканного мелом пиджака
  3. В Краснодарском крае задержали подозреваемых в краже 60 млн рублей со счетов покойников
  4. Что известно о Герое России с позывным «Струна»?
  5. В Госдуме предложили запретить видеоигры, пропагандирующие жестокость
  6. Ограничение работы аэропортов в Краснодарском крае продлили до 21 ноября
Реклама Закрыть
Прямой эфир
Мы в соцсетях