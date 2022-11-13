В Краснодарском крае ищут браконьеров, которые выбросили в лиман несколько тонн мертвой рыбы

Фото скриншот с видео t.me/temruk_info

Инцидент произошел в ноябре в Большом Грущаном лимане в Темрюкском районе.

О произошедшем стало известно со слов очевидцев в соцсетях. На видеозаписи запечатлена мертвая рыба, которая плавает по поверхности водоема. По словам рыбаков, дно лимана также все усеяно мертвым судаком и карасями. Автор видео предположил, что рыбу ловили сетями предприниматели и держали ее на мелководье с целью реализации. Рыбу не успели продать и просто выбросили.

После того, как видеозапись появилась в соцсетях, произошедшим заинтересовались в полиции.

«По данной публикации материал зарегистрирован в дежурной части ОМВД России по Темрюкскому району. Назначили проверку для установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято решение согласно действующего законодательства», — рассказали интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Читайте также: в Краснодарском крае будут судить браконьера за ловлю идущих на нерест креветок.