В Краснодарском крае ищут браконьеров, которые выбросили в лиман несколько тонн мертвой рыбы
Инцидент произошел в ноябре в Большом Грущаном лимане в Темрюкском районе.
О произошедшем стало известно со слов очевидцев в соцсетях. На видеозаписи запечатлена мертвая рыба, которая плавает по поверхности водоема. По словам рыбаков, дно лимана также все усеяно мертвым судаком и карасями. Автор видео предположил, что рыбу ловили сетями предприниматели и держали ее на мелководье с целью реализации. Рыбу не успели продать и просто выбросили.
После того, как видеозапись появилась в соцсетях, произошедшим заинтересовались в полиции.
«По данной публикации материал зарегистрирован в дежурной части ОМВД России по Темрюкскому району. Назначили проверку для установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято решение согласно действующего законодательства», — рассказали интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
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