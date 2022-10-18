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В Краснодарском крае инжиниринговый центр запустил новую программу поддержки производителей

Экономика
18.10.2022 13:32
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krasnodarskom-krae-inzhiniringovyj-tsentr-zapustil-novuyu-programmu-podderzhki-proizvoditelej
В Краснодарском крае инжиниринговый центр запустил новую программу поддержки производителей
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Инжиниринговый центр Фонда развития бизнеса Кубани предоставляет предпринимателям услугу разработки дизайна и выпуска упаковок или этикеток для продукции.

Об этом рассказал глава департамента инвестиций и развития МСП Василий Воробьев.

«Инжиниринговый центр является структурным подразделением Фонда развития бизнеса. Он поддерживает субъекты малого и среднего предпринимательства, работающие в области промышленного и сельскохозяйственного производства, а также инновационной продукции. Центр оказывает услуги по повышению технологической готовности бизнеса. Разрабатывает технические процессы, обеспечивает решение проектных, инженерных и организационно-внедренческих задач», — сказал Воробьев.

Услуга включает в себя разработку технической документации, учитывающей все размеры и требования оборудования, на котором работает предприятие. А также создание дополнительных ножей и рубцов для изготовления упаковки. Кроме того, она предусматривает выпуск первой партии и передачу всей документации предприятию.

По словам исполнительного директора Фонда Елены Пистуновой, услугу будут предоставлять на условиях софинансирования. Предприниматель оплачивает 20%, остальные 80% — инжиниринговый центр. При этом доля участия фонда не будет превышать 150 тыс. рублей.

Начальник инжинирингового центра Александр Черномаз сообщил, что в текущем году за поддержкой обратились уже свыше 140 предприятий. Им оказали более 150 услуг.

С информацией об услугах инжинирингового центра можно ознакомиться на сайте, сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края.

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