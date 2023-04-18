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В Краснодарском крае иномарка сбила велосипед, на котором ехали двое 13-летних школьников

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krasnodarskom-krae-inomarka-sbila-velosiped-na-kotorom-ehali-dvoe-13-letnih-shkolnikov
В Краснодарском крае иномарка сбила велосипед, на котором ехали двое 13-летних школьников
Фото t.me/gibdd123region

Авария произошла 17 апреля в 20:33 в селе Белая Глина.

По предварительным данным, 26-летний мужчина ехал за рублем автомобиля Chery и сбил велосипед, на котором ехали два 13-летних мальчика. Школьники двигались в попутном направлении. В последний момент они решили переехать через дорогу перед близко едущим автомобилем.

В результате ДТП дети получили травмы. Обстоятельства ДТП устанавливаются, сообщает УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю в Telegram.

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