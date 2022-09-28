В Краснодарском крае иномарка сбила насмерть 52-летнюю женщину
Происшествия
28.09.2022 15:13
Авария произошла 27 сентября около 5:00 в районе 19-го километра дороги Краснодар — Славянск-на-Кубани — Темрюк в Красноармейском районе.
По предварительным данным, 48-летний водитель Opel Vectra наехал на 52-летнюю женщину, которая переходила дорогу в неустановленном месте. На одежде женщины не было светоотражающих элементом. В результате ДТП пешеход скончалась, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в отделе пропаганды УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
Обстоятельства аварии устанавливаются.
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