В Краснодарском крае иномарка сбила насмерть 52-летнюю женщину

Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

Авария произошла 27 сентября около 5:00 в районе 19-го километра дороги Краснодар — Славянск-на-Кубани — Темрюк в Красноармейском районе.

По предварительным данным, 48-летний водитель Opel Vectra наехал на 52-летнюю женщину, которая переходила дорогу в неустановленном месте. На одежде женщины не было светоотражающих элементом. В результате ДТП пешеход скончалась, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в отделе пропаганды УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Обстоятельства аварии устанавливаются.

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