В Краснодарском крае иномарка насмерть сбила 80-летнего мужчину

Фото отдела пропаганды БДД УГИБДД МВД по Краснодарскому краю

Смертельное ДТП произошло 10 октября около 22:00 на 146 км автодороги «Краснодар — Ейск» около станицы Новоминской.

По предварительным данным, 27-летний водитель автомобиля Hyundai Accent допустил наезд на 80-летнего мужчину, который шел по левой стороне проезжей части во встречном направлении. Светоотражающий элементов на одежде пешехода не было, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в отделе пропаганды БДД УГИБДД МВД по Краснодарскому краю.

В результате ДТП пенсионер скончался на месте от полученных травм. Правоохранители выясняют все обстоятельства произошедшего.

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