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В Краснодарском крае инновационный центр «Аквариум» стал региональным оператором «Сколково»

Экономика
29.10.2022 18:30
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krasnodarskom-krae-innovatsionnyj-tsentr-akvarium-stal-regionalnym-operatorom-skolkovo
В Краснодарском крае инновационный центр «Аквариум» стал региональным оператором «Сколково»
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края.

Открытие регионального оператора упростит для кубанских компаний получение статуса участника проекта «Сколково». Бизнесмены смогут получить статус квалифицированного резидента института развития и доступ ко всем механизмам поддержки.

Инновационный центр «Аквариум» с 2019 года формирует бизнес-сообщество в крае, содействует в создании и акселерации проектов. По словам руководителя краевого департамента инвестиций и развития МСП Василия Воробьева, получение статуса регионального оператора «Сколково» — важный шаг в развитии технологического предпринимательства и всей экономики края.

«Краевой центр «Аквариум» также обладает уникальной проектной командой и пулом экспертов в сфере бизнеса, науки и технологий, что позволило совместно с региональными структурами и фондами поддержки реализовать крупные проекты по наставничеству, популяризации и развитию инноваций в регионе. Уверен, что статус регионального оператора позволит значительно увеличить количество инновационных продуктов и стартапов в крае», — отметил глава ведомства.

С 2019 года резидентами «Аквариума» стали более 300 бизнесменов Кубани. Более 2 тыс. человек получили поддержку в развитии проектов. Для них предусмотрены налоговые и таможенные льготы, в том числе НДС, налог на прибыль и налог на имущество в размере 0%.

По словам вице-президента по региональному и международному развитию Фонда «Сколково» Юрия Сапрыкина, из 3,3 тыс. резидентов «Сколково» более 1,5 тыс. — представители регионов. В прошлом году выручка резидентов «Сколково» увеличилась почти на 55% и составила 247,8 млрд рублей, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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