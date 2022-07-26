В Краснодарском крае импортозамещающие предприятия могут получить участки в аренду без торгов

Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Согласно постановлению Правительства РФ № 629, в этом году при производстве импортозамещающей продукции, перечень которой утвержден в регионе, предприятие может получить земельный участок в аренду без проведения торгов.

По словам вице-губернатора Александра Руппеля, новая мера поддержки позволит ускорить реализацию проектов.

«Одна из основных задач сегодня — максимально оперативно включить в производственный процесс наших предприятий элементы, выпадающие из-за санкционного давления. Еще в марте на базе краевого Фонда развития промышленности мы создали специальный заем «Импортозамещение» под 0,1% годовых. Новый шаг — предоставление земельных участков для производителей импортозамещающей продукции без торгов. Он позволит предприятиям скорее приступить к реализации проектов», — сказал замглавы Кубани.

Таким образом удастся сохранить существующие рабочие места и создать новые. Кроме того, это позволит обеспечить бесперебойную работу предприятий и поставщиков необходимых товаров. Также будет способствовать развитию различных отраслей экономики.

На Кубани этой мерой поддержки могут воспользоваться производители 154 наименований продукции. Среди них одежда, бумага и картон, строительные материалы, лекарственные средства, спортивный инвентарь. Полный перечень размещен на сайте.

Чтобы получить консультацию по вопросам получения поддержки, нужно обратиться к правообладателю земельного участка. Это муниципальное образование либо краевой департамент имущественных отношений, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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