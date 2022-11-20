В Краснодарском крае готовят к открытию 72 зимних пляжа

Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Специальные площадки на берегу моря оборудуют зонами отдыха, инсталляциями для фото и развлечений.

Больше всего зимних пляжей готовятся к открытию в Сочи. Там их 36. В Геленджике подготовят 10 пляжей, еще шесть появится в Анапе. Семь зимних пляжей откроются в Туапсинском районе. В Новороссийске и Темрюкском районе — по пять. Еще три площадки подготовят в Ейском районе.

Проект зимних пляжей реализуют на Кубани уже третий год. В первый сезон действовали 32 пляжа. В этом году их число увеличат более чем вдвое — до 72.

Отмечается, что спрос на отдых в межсезонье и зимой на Кубани ежегодно растет. Сейчас курорты на Черноморском побережье загружены более чем на 60%. В новогодние праздник заполняемость отелей ожидается на уровне 90%, сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края.

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