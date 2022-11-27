В Краснодарском крае годовой план капитального ремонта выполнили на 90%
Работы уже завершили более чем в 600 многоквартирных домах. Улучшили условия проживания более 65 тыс. человек.
Об этом рассказал гендиректор краевого фонда капремонта МКД Михаил Лысенко. По его словам, в нынешнем году темп завершения капитального ремонта почти на 30% выше прошлогоднего.
«Краткосрочный план закрыли 38 районов. В ближайшее время в список добавятся оставшиеся шесть муниципалитетов. На финишной прямой Геленджик и Краснодар, где привели в порядок более 95% домов от запланированного количества», — рассказал он.
Подрядчики капитально отремонтировали 121 фасад, 428 крыш, почти столько же внутридомовых инженерных сетей. Кроме того, заменили 152 лифта из 159 в 50 домах.
Всего в этом году работы проведут в 674 многоквартирных домах на сумму около 3 млрд рублей, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.
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