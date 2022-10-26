В Краснодаре за 2023 год планируют отремонтировать около 400 многоэтажек

Видео канала «Кубань 24»

В следующем году специалисты выполнят порядка 500 разных видов работ, в том числе ремонт крыш и восстановление фундамента.

В этом году подрядчики должны были привести в порядок почти 300 домов, более чем в 200 из них работы уже завершили. Выполнить план собираются к ноябрю.

На Кубани действует региональная программа капитального ремонта. Она рассчитана до 2043 года.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Краснодарском крае в 12 районах начали капремонт многоэтажек по плану 2023 года.