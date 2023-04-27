В Краснодарском крае ГИА будут сдавать 70 тыс. девятиклассников

ЕГЭ в этом году будут сдавать 26 тыс. кубанских выпускников, а 70 тыс. девятиклассников напишут ГИА. По числу участников итоговых школьных экзаменов Кубань занимает третье место среди регионов РФ.

Об этом 27 апреля сообщила вице-губернатор Краснодарского края Анна Минькова.

«Остается месяц до начала основного периода государственной итоговой аттестации. Это ответственное время как для школьников, так и для организаторов. У ребят еще есть возможность успеть подтянуть свои знания. Сдавать ГИА будут 70 тыс. девятиклассников, еще 26 тыс. ребят будут писать ЕГЭ. Краснодарский край — третий по числу участников итоговых школьных экзаменов регион в стране», — сказала Минькова.

Она отметила, что готовится 466 пунктов проведения экзаменов. Во всех помещениях будут работать кондиционер и рециркулятор воздуха. Совместно с сотрудниками правоохранительных ведомств усиливают меры безопасности.

По словам министра образования, науки и молодежной политики края Елены Воробьевой, все пункты оборудовали необходимой техникой и связью. Задания поступят перед началом экзамена через интернет. После завершения экзамена работы отсканируют и отправят на проверку. Для прозрачности проведения экзаменов организуют видеонаблюдение.

«Экзаменационный период начнется 24 мая и завершится 1 июля. В его основные дни экзамены для девятиклассников и для одиннадцатиклассников проводятся в разные дни. В резервные дни эти процессы будем осуществлять одновременно», — сказала Воробьева.

В ходе совещания обсудили вопросы безопасности в период проведения ГИА и ЕГЭ. Глава управления организации охраны общественного порядка ГУМВД России по Краснодарскому краю Сергей Молчанов сообщил, что перед началом экзаменов пункты проведения и прилегающую территорию обследуют кинологи.

«Обеспечением правопорядка на участке займутся совместно сотрудники полиции, охранных предприятий, представители казачьих и народных дружин», — сказал Молчанов.

Досрочный период ЕГЭ на Кубани прошел без сбоев. В двух пунктах экзамены сдавали 460 учащихся, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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