В Краснодарском крае ФСБ задержала двоих россиян, планировавших незаконно пересечь границу
Преступление пресекли сотрудники УФСБ России по Краснодарскому краю совместно с пограничниками.
По данным следствия, двое граждан России разработали маршрут незаконного пересечения границы, купили необходимые предметы и инструменты, провели рекогносцировку местности и провели проверку охранного заграждения, а также действий пограничников. Действия злоумышленников и их подготовку к незаконному пересечению границы пресекли. При попытке скрыться подозреваемых задержали, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе УФСБ России по Краснодарскому краю.
Возбудили уголовное дело о приготовлении к незаконному пересечению госграницы РФ группой лиц по предварительному сговору. Оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия продолжаются.
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