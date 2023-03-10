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В Краснодарском крае ФСБ задержала двоих россиян, планировавших незаконно пересечь границу

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krasnodarskom-krae-fsb-zaderzhala-dvoih-rossiyan-planirovavshih-nezakonno-peresech-granitsu
В Краснодарском крае ФСБ задержала двоих россиян, планировавших незаконно пересечь границу
В Краснодарском крае ФСБ задержала двоих россиян, планировавших незаконно пересечь границу

Преступление пресекли сотрудники УФСБ России по Краснодарскому краю совместно с пограничниками.

По данным следствия, двое граждан России разработали маршрут незаконного пересечения границы, купили необходимые предметы и инструменты, провели рекогносцировку местности и провели проверку охранного заграждения, а также действий пограничников. Действия злоумышленников и их подготовку к незаконному пересечению границы пресекли. При попытке скрыться подозреваемых задержали, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе УФСБ России по Краснодарскому краю.

Возбудили уголовное дело о приготовлении к незаконному пересечению госграницы РФ группой лиц по предварительному сговору. Оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия продолжаются.

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