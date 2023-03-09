На КПП «Верхний Ларс» образовалась пробка из выезжающих в сторону России

Пробка растянулась в районе пункта пропуска через российско-грузинскую границу вечером 8 марта. По данным Северо-Кавказского таможенного управления, въезда в Россию только грузовиков ожидает более 300 штук.

Затор из желающих попасть в РФ образовался на фоне беспорядков в Тбилиси. В очереди стоят сотни машин как с российскими, так и с грузинскими номерами. Автомобилисты выстроились на дороге в несколько рядов, в том числе и на обочине.

Водители в спецчатах и картах спрашивают, есть ли на дорогах гололед, где можно обменять валюту и открыты ли проезды. Отдельно также интересуются, выпустят ли из Грузии с грузинскими долгами гражданина России.

По закону КПП России можно пересекать только на каком-либо транспорте, поэтому местные жители продают подержанные велосипеды в среднем по 12-13 тыс. рублей.

Протесты в Тбилиси начались 7 марта — парламент страны принял в первом чтении законопроект «О прозрачности иностранного влияния». Он предполагает создание реестра организаций и СМИ, которые получают финансирование из-за рубежа.

Грузинский парламент заявил, что не будет проводить заседания на этой неделе из-за повреждения здания в результате протестов.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в центре Тбилиси строят баррикады и дерутся с полицией из-за нового закона об иноагентах.