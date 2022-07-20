В Краснодарском крае фермерам выдадут на льготных условиях 685 торговых мест

Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Производители могут получить точки сбыта без проведения торгов, бесплатно или с минимальной арендной платой.

Для того чтобы занять место, фермер должен обратиться в администрацию муниципалитета и заключить договор.

Всего в Краснодарском крае предусмотрели 685 торговых точек. Больше всего их в Краснодаре — 62. В Тбилисском и Успенском районах — по 46, в Анапе — по 37, в Курганинском и Староминском районах — по 30, в Ейском, Динском и Каневском районах — по 28, в Сочи — по 24.

«Муниципалитеты провели огромную работу. Подготовили места, внесли их в схемы размещения нестационарных торговых объектов и разработали особый порядок предоставления льготных условий. Все для того, чтобы у кубанских производителей появилась возможность расширения сбыта продукции», — сказал руководитель департамента потребительской сферы региона Роман Куринный.

При создании торговых мест учитывали проходимость и покупательскую потребность, добавил глава ведомства.

Малые форматы торговли для производителей создают по поручению правительства РФ. Мера призвана стимулировать предпринимательскую активность и обеспечить продовольственную безопасность, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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