Пивовары Краснодарского края заявили о возможном снижении объема продукции на 20%

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Компании, которые занимаются производитвом пива в регионе, заявили о возможном сокращении производства напитка. Они считают, что введение маркировки навредит отрасли и вынудит предприятия экономить на качестве выпускаемой продукции.

Ранее 12 июля Союз российских пивоваров предупредил о снижении выпуска пива в России на 20-30% в случае введения в стране обязательной маркировки.

«Данное решение будет иметь крайне негативный эффект: выпуск пива в РФ сократится на 20‒30 % с пропорциональным сокращением акцизных отчислений, себестоимость пивоваренной продукции увеличится более чем на 10 %. При этом, пивоваренные предприятия, которые во многих регионах являются ключевыми налогоплательщиками, окажутся в критической зависимости от поставщиков маркировочного оборудования и технологий из недружественных России государств, развязавших экономическую войну против нашей страны», — говорится в письме Союза.

«В настоящее время проводится оценка целесообразности введения обязательной маркировки для пивной продукции. По оценкам НИУ ВШЭ, доля незаконного оборота пивной продукции выросла с 11,3% в 2019 году до 16,6% в 2021 году. При таком уровне нелегального оборота потери бюджета оцениваются в размере до 30 млрд рублей, в том числе до 27 млрд рублей — из-за недобора акцизов», — рассказал РБК руководитель аппарата правительства Дмитрия Григоренко.

Правительство, в свою очередь, подсчитало объем незаконного оборота пива. Он вырос за последние три года.

Представители отрасли говорят, что контроль над рынком может выполнять уже существующая Единая государственная автоматизированная информационная система.

Генеральный директор краснодарского Первореченского пивоваренного завода Андрей Дмитриев считает, что при введении маркировки производство пива становится слишком организованным.

«Идет тройной учет. Теперь мы вынуждены платить ЕГАИС, акциз, надбавку и на все это еще накручиваем НДС. Я думаю, что мы хорошо наполняем бюджет. Сейчас, в большинстве своем, мы работаем на обслуживание системы контроля, а сам бизнес выходит на второй план и таким образом страдает», — рассказал Дмитриев.

Он отметил, что компоненты системы маркировки производят в западных странах. А поставки оттуда заблокированы из-за санкций против России. Маркировка снизит эффективность работы предприятия. При этом на Западе, все проверки производителей пива носят декларативный характер, добавил эксперт.

«Никаких ЕГАИС, личных систем налогооблажения. Весь мир так работает, а мы почему-то особенные. Сегодня западные конкуренты уходят, а мы рынок своего пивоварения не развиваем, а, по сути, губим», — отметил глава пивзавода.

Генеральный директор ООО «Динской пивоваренный завод» Дмитрий Грец рассказал, что солод пару лет назад стоил 36 рублей, а сейчас — 65 рублей. А вот рыночная цена ячменя, из которого делается солод, не изменилась — в прошлом году была 11 рублей и сейчас тоже 11 рублей. Эксперт допустил возможный сговор солодовенных компаний. Хмель, который растет за Уралом, подорожал в два раза, хотя не привязан ни к доллару, ни к евро, отметил директор пивзавода.

Он констатиовал снижение доходности бизнеса. А она влияет на зарплаты работников предприятия и обновление оборудования.

«Если убрать все издержки, то повышать цену на пиво необходимо на 50%. Мы поднимаем на 6-7%. Вся разница в 40% — это потеря маржинальности. Если раньше мы работали на прибыль, то сейчас — на выживание. Продажи пива уже сократились на 20%. При этом себестоимость выросла на 30-40%. Сейчас лето. Пиво — сезонный товар. Но даже в сезон мы проседаем», — сказал Грец

Если тенденция сохранится, пивоваренные компании будут вынуждены производить пивной напиток, используя хмелепродукты и солодопродукты, добавил эксперт

«Будут добавлять все что угодно, чтобы удешевить продукт, а удешевлять его уже некуда», — заключил Грец.

По данным ЕМИСС, объем выпущенного пива на Кубани с начала года составил 3 млн дал. Это на 15,3% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года. В этом же периоде производство пивных напитков выросло до 13,3 тыс. дал, что в 10 раз превышает показатели 2021 года.

Помимо введения обязательной маркировки, на снижение производства пивоваренных компаний влияют высокая конкуренция, увеличение себестоимости продукции из-за санкций и рост цен на сырье, сообщает «РБК Краснодар».

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