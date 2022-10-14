В Краснодарском крае фермер по подложным документам пытался получить 600 тыс. рублей субсидии
Происшествия
14.10.2022 17:36
Факт хищения бюджетных денег при получении субсидий выявила во время проверки прокуратура Гулькевичского района.
Во время проверки установили, что фермер предоставил в администрацию муниципалитета документы о покупке крупного рогатого скота у одной из агрофирм района, чтобы получить субсидию в размере более 600 тыс. рублей. При этом документы оказались сфабрикованными. По факту, фермер не покупал животных.
Материалы проверки направили в следственный орган. Там возбудили уголовное дело о мошенничестве. Расследование продолжается, сообщает пресс-служба прокуратуры в Telegram.
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