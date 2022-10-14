В Краснодарском крае фермер по подложным документам пытался получить 600 тыс. рублей субсидии

В Краснодарском крае фермер по подложным документам пытался получить 600 тыс. рублей субсидии

Факт хищения бюджетных денег при получении субсидий выявила во время проверки прокуратура Гулькевичского района.

Во время проверки установили, что фермер предоставил в администрацию муниципалитета документы о покупке крупного рогатого скота у одной из агрофирм района, чтобы получить субсидию в размере более 600 тыс. рублей. При этом документы оказались сфабрикованными. По факту, фермер не покупал животных.

Материалы проверки направили в следственный орган. Там возбудили уголовное дело о мошенничестве. Расследование продолжается, сообщает пресс-служба прокуратуры в Telegram.