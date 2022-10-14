Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях
Реклама

В Краснодарском крае фермер по подложным документам пытался получить 600 тыс. рублей субсидии

Происшествия
14.10.2022 17:36
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krasnodarskom-krae-fermer-po-podlozhnym-dokumentam-pytalsya-poluchit-600-tys-rublej-subsidii
В Краснодарском крае фермер по подложным документам пытался получить 600 тыс. рублей субсидии

Факт хищения бюджетных денег при получении субсидий выявила во время проверки прокуратура Гулькевичского района.

Во время проверки установили, что фермер предоставил в администрацию муниципалитета документы о покупке крупного рогатого скота у одной из агрофирм района, чтобы получить субсидию в размере более 600 тыс. рублей. При этом документы оказались сфабрикованными. По факту, фермер не покупал животных.

Материалы проверки направили в следственный орган. Там возбудили уголовное дело о мошенничестве. Расследование продолжается, сообщает пресс-служба прокуратуры в Telegram.

Читайте также: в Сочи женщину осудили за кражу 1,2 млн рублей с банковских карт через ApplePay.

ТОП 5 НОВОСТЕЙ
Краснодарская полиция назвала сообщения об отравленных конфетах в школах фейком
Краснодарская полиция назвала сообщения об отравленных конфетах в школах фейком
В Краснодаре бродячие собаки напали на школьника
В Краснодаре бродячие собаки напали на школьника
В Туапсинском районе полиция проверяет сообщения о якобы отравленных конфетах в школах
В Туапсинском районе полиция проверяет сообщения о якобы отравленных конфетах в школах
Хакеры взломали сайт АО «Краснодартеплосеть»
Хакеры взломали сайт АО «Краснодартеплосеть»
В Сочи собаки загрызли 4-летнюю девочку в доме
В Сочи собаки загрызли 4-летнюю девочку в доме
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Популярные новости
Популярные новости
  1. Кубанское казачество — 326 лет на службе России
  2. В Краснодаре «борец за парковку» распылил газ в лица пары пенсионеров и их внучки
  3. Кредитные каникулы для участников СВО — ответы на важные вопросы
  4. В краснодарском Молодежном театре показали «Дежурные влюбленности. Осень». Фоторепортаж
  5. В Красноярском крае задержали женщину, которая восемь лет назад на Кубани зарезала отца
  6. Украйние меры: почему Россия не стала терпеть ненависть как национальную идею Украины
Реклама Закрыть
Прямой эфир
Мы в соцсетях