В Краснодарском крае фабрика по производству матрасов увеличила выработку на 50% благодаря нацпроекту

Производитель матрасов для российского рынка — компания «Вега» в течение 6 месяцев оптимизировала процессы совместно с экспертами Регионального центра компетенций в рамках нацпроекта «Производительность труда».

На предприятии благодаря внедрению бережливых технологий разработали стандарты быстрой переналадки оборудования. Вместо производства партиями организовали поток единичных изделий. В результате время протекания процесса сократили с 3 часов до 58 минут, запасы уменьшили в 2,5 раза, а выработку повысили почти на 50%.

По словам министра экономики Краснодарского края Алексея Юртаева, фабрики по производству матрасов заменяют импортные материалы российскими.

«Сегодня наш матрас почти на 90% собирается из комплектующих внутреннего рынка. Теперь стоит задача заполнить освободившиеся ниши, а бережливые технологии помогают нарастить объем», — добавил он.

Принять участие в нацпроекте могут предприятия пяти базовых несырьевых отраслей экономики: обрабатывающее производство, сельское хозяйство, строительство, транспорт и торговля. Выручка компании должна быть от 400 млн рублей в год, а доля иностранного капитала — не более половины, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Читайте также: в Сочи транспортная компания благодаря нацпроекту «Производительность труда» на 18% повысила выработку.