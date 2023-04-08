В Краснодарском крае ежегодно производят около 3,4 тыс. тонн меда
В отрасли пчеловодства на Кубани заняты более 2 тыс. предпринимателей, большинство из них — личные подсобные хозяйства.
Об этом 8 апреля заявил вице-губернатор Андрей Коробка в ходе межрегионального круглого стола в Кубанском аграрном университете.
«В нашем регионе пчелы активно привлекаются для опыления энтомофильных культур. В частности, подсолнечника кондитерских сортов, рапса, многолетних насаждений. Кроме того, направление пчеловодства перспективно с точки зрения развития агротуризма», — сказал заместитель губернатора.
Андрей Коробка отметил, что причины задержки развития отрасли актуальны для всех регионов — пчелы гибнут из-за нарушения использования пестицидов, низкого уровня механизации и нехватки квалифицированных специалистов.
Перед началом круглого стола участники отправили первый гуманитарный конвой для пчеловодов на Донбассе — необходимый инвентарь, ульи и экипировку, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.
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