В Краснодарском крае энергетики перешли в режим повышенной готовности из-за непогоды
По данным Росгидромета, 17-20 февраля местами в Краснодарском крае ожидаются очень сильный снег, налипание мокрого снега на проводах и деревьях, усиление ветра до 20-25 м/с.
В связи с эти энергетики Юго-Западного филиала «Россети Кубань» перешли в режим повышенной готовности. Контроль за работой энергообъектов усилили. В полной готовности находятся 115 человек и 56 единиц спецтехники в составе 36 бригад.
Готовы обеспечить резервное энергоснабжение соцобъектов 15 передвижных резервных источников снабжения электроэнергией суммарной мощностью 1,76 МВт.
Жители могут сообщить об аварийных отключениях электроснабжения и замеченных повреждениях энергообъектов по единому бесплатному телефону контакт-центра 8 (800) 220-0-220, сообщает пресс-служба Юго-Западных электрических сетей ПАО «Россети Кубань» в Telegram.
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