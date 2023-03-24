Почти 2 центнера наркотиков! В Краснодарском крае двоих мужчин будут судить за изготовление 183 кг мефедрона

Двое жителей Горячего Ключа организовали нарколабораторию в подвале частного дома в хуторе Нижняя Ставрополька в Крымском районе.

В их доме нашли и изъяли более 170 кг произведенного мефедрона, а также свыше 10 кг прекурсоров. В тайниках на территории Северского и Крымского районов нашли еще около 13 кг мефедрона.

В ходе следствия выяснилось, что один из преступников для отмывания незаконно полученных денег купил дом с земельным участком и автомобиль. На это имущество наложили арест.

«Следователем ГСУ ГУ МВД России по Краснодарскому краю окончено предварительное расследование уголовного дела в отношении двух жителей Горячего Ключа. Они обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных статьями 30, 174.1, 228.1 и 228.3 УК РФ», — рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Уголовное дело на производителей мефедрона направили для рассмотрения в Краснодарский краевой суд, сообщает «МВД Медиа».

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