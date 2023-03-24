Выращивавших коноплю в лесу шестерых наркоторговцев будут судить в Краснодаре

Прокуратура Краснодара направила в суд уголовное дело в отношении членов организованной группы в возрасте от 42 до 52 лет, обвиняемых в культивировании и сбыте наркотиков.

По данным следствия, злоумышленники с марта 2021 года по май 2022 года в подсобке здания на улице Комсомольской, 28 выращивали саженцы конопли. После этого они перевозили их и высаживали в лесополосе в окрестностях станицы Новодмитриевской в Северском районе. Злоумышленники собирали урожай, хранили его у себя дома для продажи.

Во врем обысков у членов организованной группы нашли 2,8 кг наркотиков, а также приборы для переработки и взвешивания, фасовочный материал. Установили, что злоумышленникам удалось вырастить и собрать 119 кустов конопли, а также продать наркотик пятерым покупателям, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

Возбудили уголовное дело. Пятеро подозреваемых ждут суда под стражей, одна злоумышленница находится под домашним арестом. Расследование завершено, материалы дела передали в Ленинский районный суд Краснодара. Обвиняемым грозит до 20 лет лишения свободы.

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