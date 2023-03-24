Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях

Выращивавших коноплю в лесу шестерых наркоторговцев будут судить в Краснодаре

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/vyrashhivavshih-konoplyu-v-lesu-shesteryh-narkotorgovtsev-budut-sudit-v-krasnodare
Выращивавших коноплю в лесу шестерых наркоторговцев будут судить в Краснодаре
Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

Прокуратура Краснодара направила в суд уголовное дело в отношении членов организованной группы в возрасте от 42 до 52 лет, обвиняемых в культивировании и сбыте наркотиков.

По данным следствия, злоумышленники с марта 2021 года по май 2022 года в подсобке здания на улице Комсомольской, 28 выращивали саженцы конопли. После этого они перевозили их и высаживали в лесополосе в окрестностях станицы Новодмитриевской в Северском районе. Злоумышленники собирали урожай, хранили его у себя дома для продажи.

Во врем обысков у членов организованной группы нашли 2,8 кг наркотиков, а также приборы для переработки и взвешивания, фасовочный материал. Установили, что злоумышленникам удалось вырастить и собрать 119 кустов конопли, а также продать наркотик пятерым покупателям, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

Возбудили уголовное дело. Пятеро подозреваемых ждут суда под стражей, одна злоумышленница находится под домашним арестом. Расследование завершено, материалы дела передали в Ленинский районный суд Краснодара. Обвиняемым грозит до 20 лет лишения свободы.

Читайте также: полиция изъяла марихуану и 1,5 кг дикой конопли у жителя Ленинградского района.

Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Популярные новости
Популярные новости
  1. Сильные дожди и подъем уровня рек ожидаются в Краснодарском крае
  2. Куда сдать стекло, макулатуру и батарейки в Краснодаре
  3. Путин одобрил запуск небольших грузовиков по Крымскому мосту
  4. В Туапсинском районе девочка выпала с третьего этажа школы из-за тройки в четверти
  5. Японский сад в парке «Краснодар» не открыли, несмотря на прогнозы в соцсетях
  6. Кондратьев поручил найти способ возить мусор на полигон в объезд станицы Полтавской
Прямой эфир
Мы в соцсетях