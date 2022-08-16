В Краснодарском крае мужчина в гостях до смерти избил приятеля

Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

Преступление произошло в ночь на 14 августа в одном из домов на улице Чапаева в поселке Афипском Северского района.

По данным следствия, мужчины в возрасте 42 и 50 лет были в гостях у своего знакомого. Они сидели во дворе и выпивали. Во время застолья гости поссорились, 42-летний мужчина избил оппонента руками и ногами по голове и телу, после чего ушел.

Через время хозяин дома вышел во двор, увидел лежащего на земле гостя и занес его в дом. Очевидцы, проходившие мимо в момент драки, вызвали скорую помощь и полицию. Прибывшие медики зафиксировали смерть, которая наступила в результате полученных повреждений, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Подозреваемого задержали по горячим следам. Возбудили уголовное дело о причинении телесных повреждений, повлекших смерть человека. Злоумышленника поместили под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.

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