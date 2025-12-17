В Краснодарском крае два человека погибли в пожарах из-за короткого замыкания

В Кавказском и Кореновском районах 16 декабря произошли пожары, в которых погибли люди. Причиной возгораний стало короткое замыкание.

В Кропоткине в переулке Прудовом, 24 загорелся частный дом. Об этом стало известно в 12:22. Из-за замыкания электропроводки загорелись вещи и мебель. Площадь пожара составила 10 кв. м. На месте пожара нашли тело 60-летней женщины.

В станице Платнировской на улице Северной, 2 в 7:39 загорелась хозпостройка. Площадь возгорания составила 35 кв. м. Потушив пожар, спасатели нашли в хозпостройке тело 43-летнего мужчины. Пожар произошел из-за замыкания обогревателя, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

