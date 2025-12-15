Из горящей многоэтажки в Сочи эвакуировали 50 человек, еще одного спасли

Пожар в девятиэтажном доме на улице Голубые Дали в Адлерском районе города-курорта произошел утром 15 декабря.

Сообщение в экстренные службы поступило в 11:47. Прибыв на место в 11:57 пожарные установили, что возгорание произошло в квартире на третьем этаже. Площадь пожара составила 40 кв. м. Специалисты оперативно локализовали возгорание на той же площади. В 12:12 ликвидировали открытое горение.

Из горящего дома эвакуировали 50 человек, одного человека спасли.

В ликвидации пожара участвовали 12 человек и три единицы техники, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Читайте также: в Сочи прокуратура выяснит причины пожара на пляже, унесшего жизнь человека. В Адлерском районе утром 14 декабря произошло возгорание, уничтожившее кафе и складские помещения. При пожаре погиб человек.

Подпишись, здесь всегда интересно.