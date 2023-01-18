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В Краснодарском крае досрочно завершили ремонт 91 многоэтажки из плана на 2023 год

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krasnodarskom-krae-dosrochno-zavershili-remont-91-mnogoetazhki-iz-plana-na-2023-god
В Краснодарском крае досрочно завершили ремонт 91 многоэтажки из плана на 2023 год
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

В планах на 2023 год — капремонт более 1 тыс. многоквартирных домов. На это из краевого фонда направили порядка 6 млрд рублей.

В настоящее время отремонтирован уже 91 дом, работы на некоторых объектах стартовали в прошлом году, раньше запланированного срока. Сейчас ремонт идет еще в 73 многоэтажках.

«Это самое масштабное обновление жилищного фонда в крае за все время действия программы. В общей сложности строительно-монтажные работы выполнят в 1 тыс. 28 домах. Больше всего средств — порядка 2 млрд рублей — направят на ремонт крыш в 614 домах. Примерно столько же выделят на ремонт фасадов 376 домов. Около 1,2 млрд рублей пойдет на обновление внутридомовых систем электроснабжения, водоотведения, теплоснабжения, горячего и холодного водоснабжения, ремонт фундаментов», — сказал вице-губернатор Андрей Прошунин.

Кроме того, в 88 домах обновят 230 лифтов. На эти цели направят порядка 578 млн рублей. С 2020 года на Кубани отремонтировали более чем 2,5 тыс. многоэтажек, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Читайте также: на Кубани с начала года в рамках капремонта в многоэтажках заменили более 150 лифтов.

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